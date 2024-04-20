Malatya\'da sepetli motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Sakarya'da Çalındığı Sanılan Çanta, Sokak Köpeği Tarafından Alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, içerisinde ziynet eşyaları ve para bulunan çanta, sahipsiz bir sokak köpeği tarafından alınarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, köpek çantayı alıp tarladan uzaklaştırdı. Çift, çantanın çalındığını düşünerek jandarmaya haber verdi. Ancak çanta, yakınlarda bulunarak sahibine teslim edildi.