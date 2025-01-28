Malatya\'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 2 Gözaltı

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MALATYA'da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Silah ticareti yaptığı tespit edilen S.L. ve İ.Y.'nin adreslerinde yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 250 fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklere el koyan ekipler şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA