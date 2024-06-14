Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda el yapımı bir silah, 2 tabanca ile 63 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltın alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte silah ticareti ve silah temini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli M.S.M. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada el yapımı 1 silah, 8 silah parçası, 4 fişek, 2 tabanca ile 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.