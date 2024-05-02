Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

Malatya\'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

02.05.2024 18:39
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 57 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 260 lira bulundu.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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