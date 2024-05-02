Malatya\'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 57 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 260 lira bulundu.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.