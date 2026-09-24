Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1299 hap bulundu

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1299 hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 1299 uyuşturucu hap, 77 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 1299 uyuşturucu hap, 77 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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