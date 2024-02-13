Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 204 Sikke ve 23 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 204 Sikke ve 23 Obje Ele Geçirildi

Malatya\'da Tarihi Eser Operasyonu: 204 Sikke ve 23 Obje Ele Geçirildi

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, A.E'nin evinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 204 sikke, 23 obje ve 1 tablo ele geçirildi. Ayrıca 21 sentetik ecza maddesi de bulundu. A.E gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 16:46
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Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 204 sikke, 23 obje ve 1 tablo ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

A.E'nin evindeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 204 sikke, 23 obje, 1 tablo ile 21 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 204 Sikke ve 23 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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