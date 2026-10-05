Malatya'da tefecilik operasyonunda 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'üne adli kontrol - Son Dakika
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Malatya'da tefecilik operasyonunda 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'üne adli kontrol

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Malatya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 Ekim'de 18 adrese düzenlenen operasyonda 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, silah ve uyuşturucu ele geçirilmişti.

Malatya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik", "organ ve doku ticareti" ile "yağma" suçlarının önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Ekim'de 18 adrese düzenlenen operasyonda 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli nitelikte kesici alet, 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 13 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaMalatyaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da tefecilik operasyonunda 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'üne adli kontrol - Son Dakika
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