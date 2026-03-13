Malatya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

13.03.2026 20:24
Kale ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir yaralı var.

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 34 SY 0719 plakalı otomobil, Darıpınar mevkisinde, V.K'nin kullandığı 27 APA 929 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan S.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Malatya, Trafik, Güncel, Son Dakika

