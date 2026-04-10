Malatya\'da Tüfekli Kavga: Bir Yaralı

MALATYA'da iki grup arasında alacak nedeniyle çıkan kavgada M.C.Ö., tüfekle yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan M.C.Ö. ile C.A.A. ve E.Y arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.C.Ö. kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.C.Ö. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili şüphelilerden C.A.A. yakalanırken, E.Y.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.