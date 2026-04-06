Malatya\'da Uçuruma Devrilen Araçta Kayıp Sürücü Bulundu

MALATYA'nın Kale ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde hayatını kaybeden sürücü Mehmet Bürütekin'in (70) geçen cuma gününden bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Akça Mahallesi'nde uçuruma devrilen otomobili fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede 44 ACL 175 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Börütekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Börütekin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Börütekin'in geçen cuma günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.