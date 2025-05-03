Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde narkotik dedektör köpekle arama yaptı.
Aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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