Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

08.06.2026 10:55
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Haziran'da kente uyuşturucu madde getirenlere yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da 5 Haziran'da kente uyuşturucu getirmeye çalışanlara yönelik operasyonda, bir takside yapılan aramada 28 bin 630 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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