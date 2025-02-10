Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 1898 uyuşturucu hap ve 12 silah ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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