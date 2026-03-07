Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 227 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satılarının yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 2 bin 227 sentetik ecza maddesi, 102,5 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini dile getiren Yavuz, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?