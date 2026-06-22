Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

MALATYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte 19-21 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, 6 ikamet ve 7 kişi üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 125 sentetik hap, 46 uyuşturucu hap, 30 gram kannabinoid ham maddesi, 6 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi; 7 kişi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.