Malatya'da yangın ormana sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da yangın ormana sıçradı

Malatya\'da yangın ormana sıçradı
09.07.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pütürge'deki yangında 2 ev ve 20 dönüm orman zarar gördü, kaplumbağa kurtarıldı.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormana ve başka bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 2 ev ile 20 dönüm orman zarar gördü.

Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'ndeki bir evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler, başka bir eve ve ormana sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 13 personelle yapılan müdahale sonucunda yangın, farklı eve sıçramadan söndürüldü.

KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Yangında 2 ev ile 20 dönüm orman zarar gördü. Ayrıca ekipler tarafından gündüz yapılan kontrollerde fark edilen, yangının çıktığı ormandaki kaplumbağa kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken; başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kaplumbağa, 3. Sayfa, Kurtarma, Güvenlik, İtfaiye, Pütürge, Malatya, Ormana, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da yangın ormana sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi

10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 11:14:15. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da yangın ormana sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.