Malatya'da yapılan denetimlerde 17 şüpheli yakalandı, 3 araç trafikten men edildi

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Malatya'da, gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı, 3 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 34 farklı noktada 92 ekip 274 personelle asayiş uygulaması yapıldı.

Park ve bahçe, metruk bina, kıraathane, umuma açık yerler, okul çevreleri ile ana arterlerde gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 440 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Çalışmada çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı, 7 kesici alet, 1 kurusıkı tapanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ile bu tabancalara ait 65 mermi ele geçirildi. 8 şüpheliye "6136 SKM" (tabanca-tüfek- delici kesici alet) suçundan işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerince mahallelerde gerçekleştirilen denetimlerde de çok sayıda sentetik hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik ekiplerince 3 bin 25 araç sürücüsü denetlendi, 3 araç trafikten men edildi, 5 ehliyete el kondu, kuralları ihlal eden sürücülere 1 milyon 96 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.