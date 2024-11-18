Malatya\'da Yıkım Çalışmalarında Çöken Binadan Bir İş Makinesi Operatörü Kurtarıldı

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Malatya'da yıkım çalışmaları sırasında çöken 4 katlı binanın enkazının altında kalan iş makinesinin operatörü Hamza Çetin, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. Çetin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA