Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya\'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaparak, Ş.T. isimli bir kadın yolcunun bagajı ve üzerinde dört parça halinde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

27.02.2024 09:45
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Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Dedektör köpeğin de yer aldığı aramada, Ş.T. isimli bir kadın yolcunun bagajı ve üzerinde, dört parça halinde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Malatya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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