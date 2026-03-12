Malatya'da Yüksek Gerilim Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Yüksek Gerilim Uyarısı

12.03.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşehir-Suçatı arasındaki hatlara 27 bin 500 volt gerilim verilecek, dikkatli olunması istendi.

Malatya'da hat kesimi elektromekanik yapım işleri kapsamında inşaatı tamamlanan Doğanşehir-Suçatı istasyonları arasındaki katener demiryolu hatlarına yüksek gerilim verileceğinden dolayı dikkatli olunması istendi.

TCDD Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nurdağı-Malatya Hat Kesimi Elektromekanik İşleri Yapım İşi" kapsamında inşaatı tamamlanan Doğanşehir-Suçatı hat kesimi arası demiryolu elektrifikasyon hatlarına 16 Mart'tan itibaren 27 bin 500 volt gerilim verileceği bildirildi.

Açıklamada, yüksek gerilim nedeniyle direkler ile yere düşen tellere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Yüksek Gerilim Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:00:58. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Yüksek Gerilim Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.