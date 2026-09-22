Malatya Darende'de Gökpınar kanalındaki patlak onarımı sürüyor, 43 bin dekar sulanacak - Son Dakika
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Malatya Darende'de Gökpınar kanalındaki patlak onarımı sürüyor, 43 bin dekar sulanacak

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Malatya Darende\'de Gökpınar kanalındaki patlak onarımı sürüyor, 43 bin dekar sulanacak
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Gökpınar Sulama Kanalı'ndaki patlak nedeniyle başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. DSİ, Gökpınar Sulama Birliği ve Hacılar HES ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında 43 bin dekarlık tarım alanına yeniden sulama suyu ulaştırılacak.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Gökpınar Sulama Kanalı onarımında çalışmalar sürüyor.

Gökpınar Sulama Birliği'ne bağlı ana kanalda Sivas'ın Gürün ilçesi Bahçeiçi Mahallesi'nde meydana gelen patlak nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ), Gökpınar Sulama Birliği Başkanlığı ve Hacılar HES ekiplerince bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 43 bin dekarlık tarım alanına yeniden sulama suyu ulaştırılacak.

Bölgedeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDarendeMalatyaEkonomiGüncelÇevreTarımHESSon Dakika

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