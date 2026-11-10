Malatya Darende'de patpatla hafif ticari araç çarpıştı, sürücü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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Malatya Darende'de patpatla hafif ticari araç çarpıştı, sürücü öldü, eşi yaralandı

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Malatya Darende\'de patpatla hafif ticari araç çarpıştı, sürücü öldü, eşi yaralandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde Yazıköy Mahallesi'nde hafif ticari araçla patpat çarpıştı; kazada patpat sürücüsü hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile patpat olarak adlandırılan tarım aracının çarpıştığı kazada Cevdet Kurnaz (65) yaşamını yitirdi, eşi Döndü Kurnaz (60) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Cevdet Kurnaz idaresindeki tarım aracı çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cevdet Kurnaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan eşi Döndü Kurnaz ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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