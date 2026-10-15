Malatya Darende\'de sağanak sonrası Tohma Çayı kahverengiye döndü, taşkın yaşanmadı

Malatya'nın Darende ilçesinde, sağanağın ardından dağlık alanlardan ve derelerden gelen sular nedeniyle Tohma Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

İlçede etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerden çaya ulaşan sular, Tohma Çayı'nın bulanık ve çamurlu akmasına neden oldu.

Yağış sonrası debisi ve rengi değişen çayda taşkın yaşanmadı. Çevredeki vatandaşlar çayın çamurlu akışını izlerken bazı kişilerin bulanık suda balık tutmaya çalıştığı görüldü.