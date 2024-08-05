Malatya İhracat Rakamları Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya İhracat Rakamları Değerlendirildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Malatya'dan temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11 artışla 32 milyon 151 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirten Sadıkoğlu, finansman sorunu ve yüksek maliyetlerin ihracatın önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

05.08.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Sadıkoğlu, açıklamasında, Malatya'dan temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11 artışla 32 milyon 151 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 218 milyon 469 bin dolarlık dış satıma ulaşmayı başardıklarını aktaran Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Finansman sorunu ve yüksek maliyetlere rağmen ihracata, üretime, istihdama ve kalkınmaya büyük katkı sağlayan üyelerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Şehrimiz ihracatının önündeki en büyük engel yüksek maliyet ve finansman sorunu. Üretici üyelerimiz durmaksızın çalışıyor ve üretiyor olsa da mevcut koşullar altında rekabet şansları giderek azalıyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üyelerimiz dış pazardaki rakipleriyle boy ölçüşemez hale geldi. Özellikle işçi maliyetleri nedeniyle avantajımızı kaybediyoruz. Döviz kuru enflasyona paralel hareket etmiyor, bu da ihracatçılarımızı bir hayli zorluyor. Deprem sonrası orta ve büyük ölçekli firmalarımızın en çok yaşadığı sorun finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar. Ülkemizin hedeflerine ulaşması ve ihracatımızın sürdürülebilir kılınması için firmalara nefes aldıracak adımlar atılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, İhracat, malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya İhracat Rakamları Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya İhracat Rakamları Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement