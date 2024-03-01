Malatya Kale\'de Çocuk İhmali ve İstismarı ile Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

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Malatya'nın Kale ilçesinde Çocuk İhmali ve İstismarı ile Bağımlılıkla Mücadele hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kale Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Sosyal Çalışmacı Seher Büyüktaş tarafından, ilçe kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personeline çocuk ihmal ve istismarı, davranışsal bağımlılıkla mücadele ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgi verildi.

Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Hacer Sarı Gündem ise Çocuk İzlem Merkezinin faaliyetlerini anlattı.

Toplantıya İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Safa Burak Kıyat, Hastane Müdürü Bülent Pamukçu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Şube Müdürü Buket Ataş ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller katıldı.