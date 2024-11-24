Malatya-Kayseri Yolu Karla Kapandı

Malatya- Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kara yolunun Darende-Gürün arasındaki kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya-Kayseri arasındaki yolda yoğun kar yağışı ve sis olduğunu belirterek, "Karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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