Malatya-Kayseri Yolu Karla Kapandı

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Malatya- Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kara yolunun Darende-Gürün arasındaki kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya-Kayseri arasındaki yolda yoğun kar yağışı ve sis olduğunu belirterek, "Karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.