Malatya'nın Kale ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar oldu.
6 bin 492 nüfuslu ilçede tek kadın aday olan ev hanımı Hediye Ceylan, 93 seçmeni bulunan Sarıot Mahallesi'nde bir erkek adayla yarıştı.
Yapılan seçimde eşit 39'ar oy alan ve kura çekimi sonucunda ipi göğüsleyerek muhtar olan Hediye Ceylan, 52 yaşında ve 1 çocuk annesi.
Ceylan, AA muhabirine, mahallesine güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktığını belirterek, "Mahallemizin tüm sorunlarının üstesinden Kaymakamlık, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak geleceğim." dedi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'nın Kale İlçesinde İlk Kadın Muhtar Seçildi - Son Dakika
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