Malatya semaları 2 Ekim\'de saat 17.50\'de Türk Yıldızları\'nın gösterisine sahne olacak

Malatya semaları 2 Ekim'de saat 17.50'de Türk Yıldızları'nın gösterisine sahne olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Yıldızları, 2 Ekim Cuma günü saat 17.50'de Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Akrobasi timi gösteri öncesinde kentte çevre tanıma uçuşu yaptı; yarınki prova uçuşunun ardından Malatyalılarla buluşacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 2 Ekim Cuma günü Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Gösteri uçuşu öncesi hazırlıklarını sürdüren Türk Yıldızları, kentte çevre tanıma uçuşu yaptı.
Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistten havalanan akrobasi timi, kent merkezi ve Beydağı eteklerinde uçuş gerçekleştirerek gösteri yapacağı bölgeyi havadan tanıdı.
Yarın prova uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, cuma günü saat 17.50'de gerçekleştireceği gösteriyle Malatyalılarla buluşacak.
Kaynak: AA
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