Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yazıcı, işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ı birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yazıcı, işçilerin ülkenin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayarak, her zaman yanlarında olacaklarını ve destekçi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Vali Yazıcı, ülkenin kalkınması ve milletin refahı için çalışan emekçilere teşekkür etti.

29.04.2024 21:05
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Güçlü ve söz sahibi bir ülke olma doğrultusunda hızla ilerleyen ülkemizin temelinde yer alan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde de önemli bir paya sahiptir. Bizler için bu denli önem arz eden işçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için var gücüyle çalışan, emeği, alın teriyle yoğurarak yüce bir değere dönüştüren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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