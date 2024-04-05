Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının 104. yıl dönümünü kutladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının 104. yıl dönümünü kutladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yazıcı, AA'nın milli mücadelenin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve milleti gelişmelerden haberdar etmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı. AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü belirten Yazıcı, ajansın ülkede bir referans ve eğitim kurumu olduğunu vurguladı.

05.04.2024 11:03
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Yazıcı, yayımladığı mesajda, AA'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, milli mücadelenin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve milleti gelişmelerden haberdar etmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil eden Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, kuruluşunun 104. yılında da kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli Ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanların başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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