Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Yazıcı, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlar olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:
"Bayramlar vesilesiyle zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın farkına vararak birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olması, küslüklerin nihayet bulması temennisiyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."
Son Dakika › Güncel › Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğa bayramlık hediye etti. Okulda görevli öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü 'FSM MTAL hayırda yarışıyor' projesi kapsamında, 30 yetim ve çocuk tespit edildi ve onlara bayramlık hediye edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kurt, destek verenlere teşekkür etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 693 adet A4 Sentetik Bonzai, 10 adet sentetik ecza, bir miktar eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla geçmesini temenni etti.
Elazığspor-K. Bulvarspor maçının ikinci yarısına çıkamayan tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu'nun sağlık durumu, midesinden rahatsızlanması nedeniyle değiştirildi. Genel sağlık durumu iyi olan Canbazoğlu, Hacettepe 1945 deplasmanında forma giyebilecek.
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