Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte görev yapan kurum müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'nda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası kentte yürütülen çalışmalarla ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, verdiği brifingte, kentte toplam 48 rezerv alanda, 10 alanın ihale edildiği ve inşaatın başladığı, 9 projenin hazır olduğu, 29 projenin ise üzerinde çalışıldığı belirtti.

Başer, deprem sonrası inşasına başlanılan kırsal konutlarda ise 7 bin 550 betonarme, 3 bin 276 çelik evin ihalesinin yapıldığı, 9 bin 544 konutun inşaatına devam edildiği, 1883 konutun ise kurasının çekilerek vatandaşa teslim edilmeye başlandığını ifade etti.

TOKİ konutlarında ise 23 bin 532 konutun ihale edildiği, 5 bin998 konutun kurasının çekildiği, 17 bin 534 konutun ise inşasına devam edildiği aktaran Başer, çarşı projesinde de 2 etaptan 1'incisinin yüzde 45, 2'ncisinin yüzde 25 seviyesi civarında olduğunu kaydetti.

Vali Seddar Yavuz, projelerin hızla tamamlanması için herkesin daha fazla gayret göstermesi gerektiğini ve gece gündüz halkın sorunlarını çözmek için çalışmak gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcıları Osman Kural, Abdulselam Bıçak, AFAD İl Müdürü Ali Altındal ile ilgili şube müdürleri de katıldı.