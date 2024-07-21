Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte görev yapan kurum müdürleriyle bir araya gelerek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda, kentteki rezerv alanlar, kırsal konutlar, TOKİ konutları ve çarşı projesi gibi projelerin durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Yavuz, projelerin hızla tamamlanması için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

21.07.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte görev yapan kurum müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'nda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası kentte yürütülen çalışmalarla ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, verdiği brifingte, kentte toplam 48 rezerv alanda, 10 alanın ihale edildiği ve inşaatın başladığı, 9 projenin hazır olduğu, 29 projenin ise üzerinde çalışıldığı belirtti.

Başer, deprem sonrası inşasına başlanılan kırsal konutlarda ise 7 bin 550 betonarme, 3 bin 276 çelik evin ihalesinin yapıldığı, 9 bin 544 konutun inşaatına devam edildiği, 1883 konutun ise kurasının çekilerek vatandaşa teslim edilmeye başlandığını ifade etti.

TOKİ konutlarında ise 23 bin 532 konutun ihale edildiği, 5 bin998 konutun kurasının çekildiği, 17 bin 534 konutun ise inşasına devam edildiği aktaran Başer, çarşı projesinde de 2 etaptan 1'incisinin yüzde 45, 2'ncisinin yüzde 25 seviyesi civarında olduğunu kaydetti.

Vali Seddar Yavuz, projelerin hızla tamamlanması için herkesin daha fazla gayret göstermesi gerektiğini ve gece gündüz halkın sorunlarını çözmek için çalışmak gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcıları Osman Kural, Abdulselam Bıçak, AFAD İl Müdürü Ali Altındal ile ilgili şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır, 5 yaralı Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 12:38:08. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement