Malatya Yeşilyurt'ta şantiye yangınında işçilerin 30 konteyneri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Yeşilyurt'ta şantiye yangınında işçilerin 30 konteyneri kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Yeşilyurt\'ta şantiye yangınında işçilerin 30 konteyneri kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şantiye alanındaki konteynerlerde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında işçilerin barındığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında, işçilerin barınma için kullandığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında, işçilerin kullandığı konteynerlerde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden işçilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken, işçilerin kaldığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Malatya YeşilyurtYeşilyurtMalatyaOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
2 milyon 600 bin liraya aldı Bir saat sonra bu hale geldi 2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:46
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:07
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 16:57:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta şantiye yangınında işçilerin 30 konteyneri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei