Malatya Yeşilyurt\'ta şantiye yangınında işçilerin 30 konteyneri kullanılamaz hale geldi

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında, işçilerin barınma için kullandığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında, işçilerin kullandığı konteynerlerde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden işçilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken, işçilerin kaldığı 30 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.