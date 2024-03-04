Malavi'de Kırmızı Göz Hastalığı Salgını: Hijyenik Önlemler Alınıyor - Son Dakika
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Malavi'de Kırmızı Göz Hastalığı Salgını: Hijyenik Önlemler Alınıyor

Malavi\'de Kırmızı Göz Hastalığı Salgını: Hijyenik Önlemler Alınıyor

Malavi'de Ocak ayından bu yana 370 konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) vakası kayda geçerken, Sağlık Bakanlığı hastalığın yayılmasını önlemek üzere tokalaşmayı ve hijyenik olmayan diğer uygulamaları yasaklayan bir talimat yayımladı. Sağlık Bakanı Chiponda, hastalığın yetersiz hijyen koşulları nedeniyle hızla yayıldığını belirtti ve el yıkama gibi hijyenik önlemlerin önemini vurguladı.

04.03.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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ÇEKİM TARİHİ: 29 Şubat 2024

1. Zomba bölge hastanesinden çeşitli görüntüler

2. Malavi Sağlık Bakanı Chiponda'nın hastane içindeki görüntüleri

3. Göz hastalarıyla görüşen Malavi Sağlık Bakanı Chiponda'nın görüntüleri

5. Sağlık personelinin çeşitli görüntüleri

Malavi'de Ocak ayından bu yana 370 konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) vakası kayda geçerken, Sağlık Bakanlığı hastalığın yayılmasını önlemek üzere tokalaşmayı ve hijyenik olmayan diğer uygulamaları yasaklayan bir talimat yayımladı.

Perşembe günü talimatı yayımlayan Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda, ilk olarak kuzeydeki Karonga sınır bölgesinde bildirilen salgının an itibarıyla diğer bölgelere de yayıldığını söyledi.

Bakan, kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen hastalığın yetersiz hijyen koşulları nedeniyle hızla yayıldığını belirtti.

"Hijyen için özellikle el yıkamayı öneriyoruz. El yıkama son derece basit görünebilir ancak sırf ellerimizi yıkayarak bulaşmasını önleyebileceğimiz birçok hastalık var. Bildiğiniz üzere kolera salgını sırasında bile el yıkamayı ve el hijyenini teşvik ettik. Hatta Kovid-19 salgınında da el hijyenini teşvik etmiştik."

Virüs yahut bakteri kaynaklı bir hastalık olan konjonktivit, göz kapağı ve göz yuvarını çevreleyen şeffaf zarın iltihaplanması, kaşınma ve göz akıntısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lilongwe'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Malavi'de Kırmızı Göz Hastalığı Salgını: Hijyenik Önlemler Alınıyor - Son Dakika

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