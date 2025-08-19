Malazgirt Kalesi'nde Kazı Çalışmaları Başladı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki kalenin tarihi dokusu, başlatılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılıyor.

Muş Alparslan Üniversitesince, Anadolu'nun giriş kapısı olarak değerlendirilen Malazgirt'in tarihinin daha iyi bilinmesi ve tanıtılması amacıyla "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi" hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığınca onaylanan, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde yürütülen proje kapsamında, Malazgirt Kalesi'nde kazı çalışması başlatıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin başkanlığında farklı branşlarda 30 akademisyenden oluşan kazı ekibi, Bizans ve Selçuklular için stratejik öneme sahip olan kalenin iç giriş kapısında kazı yaptı.

Kalenin giriş kapısından itibaren kazı yaparak kalenin yapısını ortaya çıkarmayı hedefleyen kazı ekibi, böylece yapının hangi tarihler arasında kullanıldığını tespit etmeye çalışacak.

"Önemli bir mimari yapının üzerinde çalıştığımızın farkındayız"

Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Karaçetin, AA muhabirine, Malazgirt'in tarihi kimliğini gün ışığına çıkarmak amacıyla hummalı bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığının onayıyla "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları" projesini uygun gördüğünü ve kazılar için izin verdiğini belirten Karaçetin, şöyle konuştu:

"Bu yıl çok anlamlı bir yerde kazı yapmaya karar verdik. Malazgirt Savaşı'nın da en önemli objesi olan Malazgirt Kalesi'nde kazıya başladık. Kaleyi gün ışığına çıkarmak için farklı disiplinlerden oluşturduğumuz ekip üyelerimizle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Önemli bir mimari yapının üzerinde çalıştığımızın farkındayız. Bu sebeple kalenin girişinden başladık. İç kalemizin giriş kapısını gün ışığına çıkarıyoruz. Gün geçtikçe Malazgirt Kalesi'nin hem savunma sistemleri açısından hem kullanım açısından önemini ortaya çıkarmak için kazı ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor."

Malazgirt Kalesi'nin "garnizon kalesi" olarak kullanıldığını ifade eden Karaçetin, şu bilgileri verdi:

"Malazgirt Savaşı'nın yapılma sebeplerinden biri bu kale. Biz bu kalenin öneminin farkındayız çünkü bütün Yukarı Murat Havzası'nı tutan bir kale. Hem Bizans için hem Selçuklu için çok önemli bir yapı. Bu kalenin çatışma alanlarından biri olduğunu hem tarihi kaynaklardan hem de yaptığımız kazılardan biliyorduk. Daha öncesinde de burada kazı çalışmasını sondaj şeklinde yapmıştık. Kalenin tamamını ortaya çıkartmak, burayı bir açık hava müzesine çevirmek ve Malazgirt'i daha görünür hale getirmek için kazı çalışmalarımız devam ediyor."

"Savunma sistemlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz"

Her çalışmada kaleye ait yeni bilgilere ulaştıklarını anlatan Karaçetin, "Kalenin hem aşamalarını hem yapım sistemlerini hem de savunma sistemlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kaleyi anlamamız hem Doğu Roma'nın sınır hattındaki savunma sistemlerini anlamamız açısından hem de Selçuklu'nun neden bu kaleyi tutmak için cansiparane mücadele ettiğini anlamamız açısından çok önemli. Kaleyi ve tarihi anlamak adına çok heyecanlı bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.