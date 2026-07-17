Muş'un Malazgirt ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te 4 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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