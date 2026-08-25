Malazgirt'te Çocuklara Afet Eğitimi - Son Dakika
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Malazgirt'te Çocuklara Afet Eğitimi

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Malazgirt Zaferi etkinliklerinde çocuklara afet farkındalığı için uygulamalı eğitim veriliyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında AFAD ekiplerince atıl ve hurda malzemeler kullanılarak oluşturulan alanda çocuklara uygulamalı deprem ve afet farkındalık eğitimi veriliyor.

AFAD, Muş Valiliği ve Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda kurulan alanda çocuklar için tırmanma duvarı, deprem enkaz alanı ve parkur oluşturuldu.

Tunceli'den getirilen konteynerleri atıl malzemeler kullanarak enkaz eğitim merkezine dönüştüren ekipler, burada çocuklara afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda uygulamalı eğitim veriyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği alanda çocuklar, afetlere karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirilirken çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

"Konteyner alanında atıl eşyalardan yararlanarak enkaz alanı yaptık"

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Erkan Bayrak, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları afet risklerinin azaltılması ve afet öncesi, sırası ile sonrasında doğru davranışlar konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Konteyner alanında atıl eşyalardan yararlanarak enkaz alanı oluşturduklarını belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza burada afet risklerini azaltma kapsamında afet öncesi, sırası ve sonrası doğru davranışlar nelerdir, bunları öğretiyoruz. Konteyner alanında kendimizin atıl eşyalardan yararlanarak bir enkaz alanı yaptık. Çocuklara oluşturduğumuz alanlarda eğitim veriyoruz. Aslında depremin öldürmediğini, depremden korkan çocuklarımızın korkmaması gerektiğini ve sağlam yapılmayan binaların öldürdüğünü anlatıyoruz. Onların korkmamaları, eşyaların sabitlenmesi ve deprem anında 'çök, kapan, tutun' yapıp riski en aza indirerek depremden sağ çıkmaları gerektiğini öğretiyoruz."

Kutlamalar kapsamında açılan alana yoğun ilgi olduğunu anlatan Bayrak, "Kutlamalar kapsamında çocuklarımız bizi çok ziyaret ediyor. Çok sorular soruyorlar. Biz de onları bu konuda bilgilendiriyoruz. Yapay enkaza götürüyoruz. Tırmanma duvarına çıkartıyoruz. Arkada yine oyun parkurumuz var, oralara götürüyoruz. Sorulara olabildiğince pedagojik anlamda cevap veriyoruz." dedi.

Afetlere Müdahale Şube Müdür Vekili Metin Yıldız da çocukların hem eğlenerek hem de uygulayarak öğrenebileceği bir afet farkındalık ve deneyim alanı hazırladıklarını anlattı.

Depremle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Yıldız, "Tunceli'den getirdiğimiz iki konteyner ile atıl ve hurda malzemeleri değerlendirdik. Ayrıca çocuklarımızın eğlenebileceği 2 metrelik tırmanma duvarları hazırladık. Atıl malzemelerle parkur kurduk. Çocuklarımızın eğlenebileceği oyun alanları yaptık." diye konuştu.

"Artık depremden korkmuyorum"

AFAD konteynerini ziyaret eden çocuklardan Zelal Akçay ise "AFAD'daki abilerimiz, ablalarımız bize depremle alakalı her şeyi anlattı. Daha sonra tırmanma alanına gittik ve bize hediyeler verdiler. Arkadaşlarımla birlikte çok eğlendim." sözlerini sarf etti.

Ekiplere teşekkür eden Miray Alkan da "Ağabeylerimiz bize deprem anında çökmemizi, kapanmamızı ve tutunmamızı söyledi. Sağlam olmayan eşyaların yanında durmamamız ve eşyaların güzelce sabitlenmesi gerektiği hakkında uyarıda bulundu." ifadesini kullandı.

Kardeşiyle birlikte eğitime katıldığını aktaran Duygu Alkan ise şunları paylaştı:

"Artık depremde korkmamamız gerektiğini ve 'çök, kapan, tutun' yapmamız gerektiğini söylediler. Artık depremden korkmuyoruz. 'Çök, kapan ve tutun' yapacağız. Abilerimiz bize deprem alanını gösterdi. Çok güzeldi. Bazı şeylerin dikkatli ve güzel yapılması gerekiyor, çivilenmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

Malazgirt, Güncel, Son Dakika

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