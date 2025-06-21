Muş'un Malazgirt ilçesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
2025-YKS'nin ilk oturumu TYT'de ter dökecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.
Okulların önünde yoğunluk oluşturan adaylar, görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.
Çocuklarını sınavın yapılacağı salona dualarla uğurlayan aileler de okulların çevresinde sınavın biteceği saati bekledi.
Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te YKS Sınavı Başladı - Son Dakika
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