Malazgirt Zaferi\'nin 955. Yılı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Sultan Alparslan ve Anadolu'yu yurt kılan ecdadı rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Bu kadim mirasa sahip çıkmak; aynı ruh ve inançla geleceğe yürümektir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Arıkan, "Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde büyük Komutan Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'yu bizlere yurt kılan aziz ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sultan Alparslan'ın adalet, merhamet ve cesaretle temellerini attığı mirasa sahip çıkılması gerektiğini belirten Arıkan, "Sultan Alparslan'ın adalet, merhamet ve cesaretle temellerini attığı bu kadim mirasa sahip çıkmak; aynı ruh ve inançla geleceğe yürümektir. Zaferimiz kutlu, birliğimiz daim olsun" dedi.