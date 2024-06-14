Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyor

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Bater ile görüştü. Görüşmede, Çin ve Maldivler'in geleneksel dostluğa sahip yakın komşular olduğu vurgulandı. Bater, iki ülke liderinin vardığı uzlaşıyı hayata geçirmek ve Çin-Maldivler kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmek için çalışmaya istekli olduklarını belirtti. Muizzu ise Çin'e verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, ülkesinin tek Çin ilkesini sıkı şekilde desteklediğini ve Çin ile işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

14.06.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALE, 14 Haziran (Xinhua) -- Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Maldivler'in başkenti Male'de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Bater ile bir araya geldi.

Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Maldivler'in geleneksel dostluğa sahip yakın komşular olduğunu kaydeden Bater, Maldivler ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini ve iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, Çin-Maldivler kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Maldivler topluluğu inşa etmek üzere Maldivler ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Maldivler'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği uzun soluklu ve kıymetli destekten ötürü Çin'e teşekkür eden Muizzu ise ülkesinin tek Çin ilkesini sıkı şekilde desteklediğini, ayrıca Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasını ve Çin'le çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Maldiv, Dış Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement