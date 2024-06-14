Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyor

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MALE, 14 Haziran (Xinhua) -- Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Maldivler'in başkenti Male'de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Bater ile bir araya geldi.

Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Maldivler'in geleneksel dostluğa sahip yakın komşular olduğunu kaydeden Bater, Maldivler ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini ve iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, Çin-Maldivler kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Maldivler topluluğu inşa etmek üzere Maldivler ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Maldivler'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği uzun soluklu ve kıymetli destekten ötürü Çin'e teşekkür eden Muizzu ise ülkesinin tek Çin ilkesini sıkı şekilde desteklediğini, ayrıca Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasını ve Çin'le çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.