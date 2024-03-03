Maldivler Deniz Polisi Güçlü Akıntılar Nedeniyle 13 Kişiyi Kurtardı

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KOLOMBO, 3 Mart (Xinhua) -- Maldivler deniz polisi, Cumartesi sabahı güçlü akıntılar nedeniyle denizde sürüklenen 10'u yabancı dalgıç ve yerel eğitmen olmak üzere 13 kişiyi kurtardı.

Polis yaptığı açıklamada, bir deniz polisi sürat teknesinin ilk olarak Güney Huvadhu Mercan Adaları bölgesinde ıssız bir ada olan Gan yakınlarında tehlikede olan iki kişiyi tespit ettiğini belirtti.

İki kişiyi kurtardıktan sonra diğer dalgıçların da güçlü akıntıda sürüklendiğini fark eden deniz polisi, arama kurtarma operasyonu başlatarak akıntıda sürüklenen herkesi kurtardı.