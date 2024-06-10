Maldivler'de İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişi yasaklandı - Son Dakika
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Maldivler'de İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişi yasaklandı

Maldivler\'de İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişi yasaklandı

Maldivler parlamentosu, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için gereken yasa değişikliğini kabul etti. Maldivler Demokratik Parti tarafından sunulan yasa tasarısı, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi ve inceleme için Güvenlik Komitesine gönderildi. Nihai oylamanın ardından çifte vatandaşlığı bulunanlar da dahil olmak üzere tüm İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişi yasaklanmış olacak.

10.06.2024 19:07
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Maldivler'de parlamento, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için gereken yasa değişikliğini kabul etti.

Ülkedeki ana muhalefet partisi Maldivler Demokratik Parti (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa tasarısı, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi.

İlgili yasa değişikliği inceleme için Güvenlik Komitesine iletildi.

Parlamentoda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, hükümetin ve halkın isteği doğrultusunda söz konusu yasa değişikliği sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Nihai oylamanın ardından çifte vatandaşlığı bulunanlar da dahil olmak üzere tüm İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişi yasaklanmış olacak.

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisi, haziran başında İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maldivler'de İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişi yasaklandı - Son Dakika

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