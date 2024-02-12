Maldivler, tek bir günde en yüksek turist sayısına ulaştı

Güncel

KOLOMBO, 11 Şubat (Xinhua) -- Maldivler Turizm Bakanı İbrahim Faysal, ülkede tek bir günde kaydedilen en yüksek turist sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Faysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin Pazar günü 10.213 ziyaretçi ağırladığını belirtti.

Yerel medyaya göre tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı 9.000 olup, 2019 yılında bildirilmişti.

Maldivler Turizm Bakanlığı'nın son istatistiklerine göre Çin, Maldivler'e gelen turist sayısı bakımından en büyük kaynak pazarı olarak yeniden zirveye yerleşirken, onu İtalya ve Rusya takip ediyor.

Yerel medyaya göre Maldivler hükümeti bu yıl 2 milyon turist çekme hedefi belirledi.