Malezya Başbakanı, Çin'in Ortadoğu barış sürecindeki rolünü takdir etti

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KUALA LUMPUR, 24 Temmuz (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in Ortadoğu barış sürecindeki rolünü takdire şayan olarak niteleyerek, Filistinliler arasında dayanışmanın sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Enver İbrahim, Salı günü yaptığı açıklamada, çeşitli Filistinli grupların Beijing Deklarasyonu altında bir araya gelmesinin, Filistin halkının haklarının geri alınmasına yönelik kritik bir adım olduğunu belirtti.

Malezya Başbakanı, "Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin El Fetih Hareketi, Hamas ve diğer 12 Filistinli grup arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmasını takdir ediyorum. Bu birlik deklarasyonunun, sahada somut sonuçlara dönüşmesini ve ileride ortaya çıkabilecek zorluklara göğüs gererek devam etmesini umuyorum" dedi.

Deklarasyon, Çin tarafının davetiyle 21-23 Temmuz tarihlerinde Beijing'de düzenlenen uzlaşıya yönelik diyalog toplantısının ardından Salı günü 14 Filistinli grup tarafından imzalanmıştı.