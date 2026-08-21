Malezya Başbakanı'ndan E1 Projesine Tepki - Son Dakika
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Malezya Başbakanı'ndan E1 Projesine Tepki

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in E1 yerleşim projesine ihale açmasını kınadı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konut inşası için ihale ilanı yayımlamasını kınadı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Enver, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te E1 yasa dışı yerleşim projesi için ihale ilanı yayımlamasına tepki gösterdi.

Enver, "İsrail rejiminin, E1 yerleşim projesi için inşaat ihaleleri açma kararını esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kudüs'ün doğusundaki bu arazi parçasının uzun zamandır bir Filistin devletinin kurulabilmesi açısından "hayati öneme" sahip olduğunu vurgulayan Enver, "Bu arazide inşaat yapılması, Batı Şeria'yı 2'ye böler ve birbirinin dibinde bir Filistin vatanı kurulması ihtimalini ciddi şekilde zedeler." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olmasına rağmen İsrail'in hiçbir yaptırımla karşılaşmadan eylemlerini sürdürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik eşi benzeri görülmemiş yerleşimci şiddetinin ve Gazze'de devam eden soykırımın ortasında alınan bu karar, İsrail rejiminin barış arayışını ya da uluslararası toplumun iradesine saygı gösterme iddiasını bile bir kenara bıraktığını göstermektedir."

Malezya'nın Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Enver, "Malezya, bu ihalelere katılmayı tercih eden her türlü uluslararası şirketi dikkatle takip edecek ve buna göre hareket edecektir." uyarısında bulundu.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA

Enver İbrahim, İnsan Hakları, Politika, Malezya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı'ndan E1 Projesine Tepki - Son Dakika

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