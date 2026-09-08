Malezya'da görev helikopteri düştü, 5 kişi öldü - Son Dakika
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Malezya'da görev helikopteri düştü, 5 kişi öldü

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Malezya'nın Sarawak eyaletinde 4 sağlık çalışanını taşıyan helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Kimlik tespiti için çalışmalar sürerken, helikopterin görev için Miri bölgesinden yola çıktığı belirtildi.

Malezya'nın Sarawak eyaletinde 4 sağlık çalışanını taşıyan helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 5 kişi hayatını kaybetti.

Bernama ajansının haberine göre, eyaletin Miri Bölgesi Afet İdare Komitesi Başkanı Galong Luang, yerel saatle 15.40 sularında meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Galong, Long Lellang Havalimanı yakınlarında helikopterin düşmesi sonucu pilot ile 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarını taşıyan helikopterin, görev için Miri bölgesinden yola çıktığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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