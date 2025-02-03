Malezya'da Sel Felaketi: 13.000'den Fazla Kişi Yerinden Oldu

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KUALA LUMPUR, 3 Şubat (Xinhua) -- Malezya'nın kuzeyindeki Borneo adasında yer alan Saravak ve Sabah eyaletlerinde pazar günü meydana gelen sel felaketinin giderek ağırlaşması üzerine 13.000'den fazla kişi yerinden oldu.

Malezya Sosyal Yardımlar Dairesi, saat 16.00 itibarıyla Saravak'ta 11.840 kişinin, 63 sel yardım merkezine yerleştirildiğini ve Sabah eyaletinde 1.453 kişinin tahliye edildiğini bildirildi.

Öte yandan afetten etkilenenlere yardım için kayıt yaptırma çağrısında bulunan Başbakan Yardımcısı Fadıllah Yusuf, özellikle Bintulu bölgesindeki lojistik zorluklar ve personel eksikliği nedeniyle sel felaketiyle mücadelenin bu kez daha zorlu olduğunu kaydetti.

Meteoroloji Dairesi, özellikle Saravak'taki bazı bölgelerde 4 Şubat'a kadar sürekli yoğun yağış görüleceği uyarısında bulundu.