Yıldırım Belediyesince düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen Malezya ekibi, halk dansları gösterisi sundu.
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.
12-18 yaş grubundan oluşan 18 kişilik gösteri ekibi Malezya kültürüne özgü danslar gruplar halinde sahneye taşıdı.
Gösteri grubu, giydikleri yöresel kıyafetler ve sergiledikleri dans koreografileriyle izleyicilerin beğenisini topladı.
Program, gösteri grubuna katılım belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Son Dakika › Güncel › Malezya Ekibi Bursa'da Halk Dansları Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?