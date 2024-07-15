Malezya Kaplanlarının Sayısı Azalıyor

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Malezya kaplanlarının sayısı, doğal yaşam alanlarının tahribatı ve yasa dışı avlanma nedeniyle her geçen gün azalıyor.

CNN'in haberine göre, Malezya'daki yaban hayatı koruma yetkilileri, doğada 150'den az Malezya kaplanının kaldığını ve habitat kaybı, yasa dışı avlanma ile av seçeneklerinin azalmasının bu türü tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Malezya yetkililerinden Henry Chan, türün neslinin tehlike altında bulunmasını "ulusal kriz" olarak niteleyerek, "Sadece bir kaplanı bile kaybetmek tüm türü yok olmaya yaklaştırıyor. Her bir kaplanın yaşamı, türün hayatta kalması açısından son derece kritik." ifadesini kullandı.

Yasa dışı avlanmanın önüne geçebilmek için kaplanların yaşadığı alanlarda devriyelerin arttırılması gerektiğine dikkati çeken Chan, hayvanları gözetlemek için fotokapan gibi ileri teknoloji gerektiren ekipmanlardan da yararlanılması ihtiyacını vurguladı.

Malezya Vahşi Yaşamı Koruma Derneği yetkilisi Mark Rayan Darmaraj da Malezya kaplanlarının yaşam alanlarının insan kaynaklı tahribat sonucu hızla yok olduğunu kaydetti.

Kaplan popülasyonunu artıracak çalışmalar

Malezya'daki yaban hayatı koruma yetkilileri, kaplan popülasyonunu artırma projesi kapsamında ülkedeki kar amacı gütmeyen derneklerle Ulusal Kaplan Koruma Eylem Planı'nı hazırladı.

Türe yönelik koruma çabalarının ve önceliklerin ana hatlarının belirlendiği planda, siyasi kararlılık ve kamu desteğinin yardımıyla yasa dışı avlanma ile habitat tahribatına karşı bir dizi eylemin hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Malay Yarımadası'nın güney ve iç kesimlerinde yaşayan Malezya kaplanlarının boyu, yaklaşık 2,5 metre uzunluğa ulaşabiliyor. Boyut olarak Sumatra ve Bengal kaplanlarından daha küçük olan tür, ortalama 130 kilogram ağırlığa sahip.

Malezya kaplanının biraz daha koyu, kırmızımsı-turuncu kürkü onları diğer kaplan türlerinden ayırıyor.