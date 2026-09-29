Malezya'nın 1500 Myanmar vatandaşını geri gönderme adımı BMMYK'da endişe yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malezya'nın 1500 Myanmar vatandaşını geri gönderme adımı BMMYK'da endişe yarattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMMYK Sözcüsü Saltmarsh, Malezya'nın yaklaşık 1500 Myanmar vatandaşını geri gönderme kararından endişe duyduklarını bildirdi. Söz konusu kişilerin henüz ülkeden ayrılmadığını ve Myanmar'daki koşulların güvenli geri dönüşlere olanak tanımadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Malezya'nın yaklaşık 1500 Myanmar vatandaşını ülkesine geri gönderme kararından endişe duyduklarını bildirerek, "BMMYK, (Myanmar'da) mevcut koşulların güvenli, onurlu ve sürdürülebilir geri dönüşlere olanak tanımadığı görüşünü koruyor." dedi.

Saltmarsh, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Malezya'nın, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) dahil yaklaşık 1500 Myanmar vatandaşının ülkelerine geri gönderilme sürecinin ilk aşamasını başlatmasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Ellerindeki güncel bilgilere göre söz konusu kişilerin henüz ülkeden ayrılmadığını ve bu aşamada bazı "son dakika itiraz süreçlerinin" devam ettiğini kaydeden Saltmarsh, mevcut durumun çok hızlı değiştiğini söyledi.

Saltmarsh, "Silahlı çatışmaların, yaygın şiddet olaylarının ve insan hakları ihlallerinin sürdüğü Myanmar'a, yaklaşık 1500 kişinin yakında geri gönderileceğine dair haberlerden endişe duyuyoruz. BMMYK, mevcut koşulların güvenli, onurlu ve sürdürülebilir geri dönüşlere olanak tanımadığı görüşünü koruyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk uyarınca hiç kimsenin zulüm, işkence, ciddi zarar görme veya yaşam, özgürlük ve güvenliğe yönelik diğer tehditlerle karşılaşabileceği bir ülkeye gönderilmemesi gerektiğinin altını çizen Saltmarsh, "Erişilebilir ve etkili koruma tedbirleri geliştirmek amacıyla teknik destek, politik diyaloğ ve kapasite geliştirme çalışmaları yoluyla Malezya hükümetiyle işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.

Hlaing davet edilecek

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, temmuzdaki açıklamasında, Myanmar'ın 5 bin kişilik grubu geri almayı kabul ettiğini ve program kapsamında Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'i ülkesine davet edeceğini belirtmişti.

Malezya'nın, Güneydoğu Asya bölgesinde en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıPolitikaMyanmarMalezyaGüncelBmmykDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri Kar yağışı başladı Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:06
“Bizi kim alabilir“ dedi, sonu kötü oldu
"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:50
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 14:59:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Malezya'nın 1500 Myanmar vatandaşını geri gönderme adımı BMMYK'da endişe yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei